Ankara'da Hava Kirliliği Çok Arttı! Hangi İlçeler Alarm Veriyor? O İlçe De Yaşayanlar Dikkat...
Ankara’da yaşayanları korkutacak olan haber, Çevre Mühendisleri Odası’ndan geldi. Her yıl düzenli olarak hava kirliliğini ölçen Çevre Mühendisleri Odası, bu yılın raporunu da hazırladı. Sizde Ankara'nın hava kirliliği artan o ilçe ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara’da yaşayanları korkutacak olan haber, Çevre Mühendisleri Odası’ndan geldi. Her yıl düzenli olarak hava kirliliğini ölçen Çevre Mühendisleri Odası, bu yılın raporunu da hazırladı. Türkiye’nin genelinde havanın daha da kirlendiği ortaya koyan o raporda Ankara ile ilgili yer alan detaylar, başkentlileri bir hayli korkutmayı başardı. Öte yandan Ankara’da hava kirliliğinin arttığı bölgeleri görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Ankara'da hava kirliliği artan ilçeler nerede? Ankara’da Hangi ilçeler hava kirliliği dolayısıyla alarm veriyor? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 14:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.