Ankara'da Hava Kirliliği Çok Arttı! Hangi İlçeler Alarm Veriyor? O İlçe De Yaşayanlar Dikkat...

Ankara’da yaşayanları korkutacak olan haber, Çevre Mühendisleri Odası’ndan geldi. Her yıl düzenli olarak hava kirliliğini ölçen Çevre Mühendisleri Odası, bu yılın raporunu da hazırladı. Türkiye’nin genelinde havanın daha da kirlendiği ortaya koyan o raporda Ankara ile ilgili yer alan detaylar, başkentlileri bir hayli korkutmayı başardı. Öte yandan Ankara’da hava kirliliğinin arttığı bölgeleri görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Ankara'da hava kirliliği artan ilçeler nerede? Ankara’da Hangi ilçeler hava kirliliği dolayısıyla alarm veriyor? İşte, detaylar…



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