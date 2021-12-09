09 Ara 2021 - 22:58
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Geri Dönüyor! Çekimler Resmen Başladı... Sadece Sayılı Günleri Kaldı, Her Şey Karışacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin Tekin’i yeniden ekranlara dönüyor. Çekimleri başlayan başarılı dizide yer alacak olan Onur Bay, hayranlarını mutlu etti! Sadece sayılı günler sonra ekranlara gelecek olan Onur Bay, gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Akar, Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde yıllarca yer alan ve Tekin karakterine hayat veren Onur Bay için karar verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.