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09 Ara 2021 - 14:55

Arka Sokaklar’ın Tekin’i Geri Dönüyor! Sadece Sayılı Günleri Kaldı, Her Şey Karışacak! Çekimler Resmen Başladı, Artık Kadroda…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin Tekin’i yeniden ekranlara dönüyor. Çekimleri başlayan başarılı dizide yer alacak olan Onur Bay, hayranlarını mutlu etti! Sadece sayılı günler sonra ekranlara gelecek olan Onur Bay, gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?