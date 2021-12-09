- 09 Ara 2021 - 15:28 G: 09 Ara 2021 - 15:32

Peppa Pig Nasıl Öldü? Peppa Pig Neden Yasaklandı? Peppa Pig Hangi Ülkenin, Ne Anlatıyor?

Dünyaca ünlü çizgi filmlerinden biri olan Peppa Pig’in öldüğü iddiası ile çizgi filmin hayranlarını adeta şoke etti. Birkaç ülkede yasaklanması nedeniyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Peppa Pig ile ilgili son detaylar haberimizde...

Dünyaca ünlü çizgi filmlerinden biri olan Peppa Pig’in öldüğü iddiası ile çizgi filmin hayranlarını adeta şoke etti. Birkaç ülkede yasaklanması nedeniyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Peppa Pig isimli çizgi filmin neden yasaklandığı da ortaya çıktı. Öte yandan bu olayların üzerine Peppa Pig’in ne anlattığı da izlemeyen çizgi film severleri bir hayli meraklandırmaya başladı. Peki, Peppa Pig nasıl öldü? Peppa Pig neden yasaklandı? Peppa Pig hangi ülkenin, ne anlatıyor? İşte, detaylar…


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09 Ara 2021 - 15:28 - Sinema & Fragman

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