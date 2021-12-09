Peppa Pig Nasıl Öldü? Peppa Pig Neden Yasaklandı? Peppa Pig Hangi Ülkenin, Ne Anlatıyor?
Dünyaca ünlü çizgi filmlerinden biri olan Peppa Pig’in öldüğü iddiası ile çizgi filmin hayranlarını adeta şoke etti. Birkaç ülkede yasaklanması nedeniyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Peppa Pig ile ilgili son detaylar haberimizde...
Dünyaca ünlü çizgi filmlerinden biri olan Peppa Pig’in öldüğü iddiası ile çizgi filmin hayranlarını adeta şoke etti. Birkaç ülkede yasaklanması nedeniyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Peppa Pig isimli çizgi filmin neden yasaklandığı da ortaya çıktı. Öte yandan bu olayların üzerine Peppa Pig’in ne anlattığı da izlemeyen çizgi film severleri bir hayli meraklandırmaya başladı. Peki, Peppa Pig nasıl öldü? Peppa Pig neden yasaklandı? Peppa Pig hangi ülkenin, ne anlatıyor? İşte, detaylar…
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09 Ara 2021 - 15:28 - Sinema & Fragman
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.