Masterchef Sergen Delirdi, Çıldırdı! Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! “Yapamayan Gider”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen resmen delirdi, çıldırdı! Yarışmadan çekilmesine ramak kalmıştı ki, Mehmet Şef resmen esip gürledi! Stüdyoyu inleten şef Mehmet Yalçınkaya, “Yapamayan gider! Biz şampiyon arıyoruz” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilerek takip edilen yarışmada Mavi Takım ve Kırmızı Takım ise ikiye ayrılarak yaratıcı yemekleri yapmaya çalıştılar. Mavi takımda bulunan Sergen ise sık sık takımına isyanda bulunarak; “Ben yapmıyorum ya” yorumunda bulundu. Zorlayıcı bir yarışmadan Kırmızı takım ise birinci olarak çıktı. Masterchef Sergen ise dayanamadı ve bastı isyanı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.