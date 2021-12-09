Masterchef Sergen Delirdi, Çıldırdı! Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! “Yapamayan Gider”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilerek takip edilen yarışmada Mavi Takım ve Kırmızı Takım ise ikiye ayrılarak yaratıcı yemekleri yapmaya çalıştılar. Mavi takımda bulunan Sergen ise sık sık takımına isyanda bulunarak; “Ben yapmıyorum ya” yorumunda bulundu. Zorlayıcı bir yarışmadan Kırmızı takım ise birinci olarak çıktı. Masterchef Sergen ise dayanamadı ve bastı isyanı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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