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09 Ara 2021 - 15:58

Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te para uğruna kocaman bir aile dağıldı. Programa katılan ismin açıkladıkları ise ihbar kabul edildi ve emniyet güçleri anında harekete geçti. Zengin olmak isterken her şeyini kaybeden kadın; kocası tarafından ihanet ve aldatmayla suçlandı! Peki, neler oluyor?