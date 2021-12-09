- 09 Ara 2021 - 15:58 G: 09 Ara 2021 - 16:10

Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te para uğruna kocaman bir aile dağıldı. Programa katılan ismin açıkladıkları ise ihbar kabul edildi ve emniyet güçleri anında harekete geçti. Zengin olmak isterken her şeyini kaybeden kadın; kocası tarafından ihanet ve aldatmayla suçlandı! Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Emine Hanım, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Sevilerek takip edilen Müge Anlı’ya çıkan Emine Hanım, 1 milyon lira kazanmak isterken; elindeki avucunda ne varsa dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı. Akrabasının sevgilisine güvendiğini dile getiren Emine Hanım, binlerce liralık altını Ayşe ve Adem adındaki kişilere kaptırdığını duyurdu! Bunun üzerine canlı yayında şok bir olay yaşandı!

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09 Ara 2021 - 15:58 Ankara- Yaşam

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Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından… mask
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