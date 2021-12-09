- 09 Ara 2021 - 16:39 G: 09 Ara 2021 - 16:45

Kadir Doğulu’dan Skandal Sözler! Aldattığı Konuşuluyordu, Kabul Etmesi Sinir Kriz Yaşattı! “Evet! Yaptım” Neler Oluyor?

Bir süredir ihanet iddiaları ile çalkalanan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ayrılık iddialarını reddeden paylaşımların ardından ilk resmi açıklama geldi. Neslihan Atagül’ü ödül aldıktan sonra övgülere boğan Kadir Doğulu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Bir süredir ihanet iddiaları ile çalkalanan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ayrılık iddialarını reddeden paylaşımların ardından ilk resmi açıklama geldi. Neslihan Atagül’ü ödül aldıktan sonra övgülere boğan Kadir Doğulu, yaşadıkları süreç ile ilgili ilk kez konuştu. Haklarında çıkan iddialara yanıt veren ve bu yanıt ile de herkesi şaşırtan Kadir Doğulu, evlilikleri ile ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı. Öte yandan Kadir Doğulu’nun samimi açıklamaları herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Kadir Doğulu ne dedi? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

09 Ara 2021 - 16:39 - Magazin

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