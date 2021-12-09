- 09 Ara 2021 - 16:46 G: 09 Ara 2021 - 16:55

Evlilik Hakkında Her Şey’den Kötü Haber! Başrol Oyuncusu İçin Hayat Durdu, Sağlık Durumu Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?

Bir süredir FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, şimdilerde ekranlara verdiği ara ile konuşmaya başladı. Önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacağını seyircisine duyuran Evlilik Hakkında Her Şey ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Bir süredir FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, şimdilerde ekranlara verdiği ara ile konuşmaya başladı. Önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacağını seyircisine duyuran Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin neden yayınlanmadığı merak konusu olurken, gerçek ortaya çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final yapıp yapmayacağı konuşulurken; dizinin başrol oyuncusunun başına gelenler, herkesi üzdü! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi neden ara verdi? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…


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09 Ara 2021 - 16:46 - Dizi Haberleri

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