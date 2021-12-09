Evlilik Hakkında Her Şey’den Kötü Haber! Başrol Oyuncusu İçin Hayat Durdu, Sağlık Durumu Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?
Bir süredir FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, şimdilerde ekranlara verdiği ara ile konuşmaya başladı. Önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacağını seyircisine duyuran Evlilik Hakkında Her Şey ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Bir süredir FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, şimdilerde ekranlara verdiği ara ile konuşmaya başladı. Önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacağını seyircisine duyuran Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin neden yayınlanmadığı merak konusu olurken, gerçek ortaya çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final yapıp yapmayacağı konuşulurken; dizinin başrol oyuncusunun başına gelenler, herkesi üzdü! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi neden ara verdi? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…
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09 Ara 2021 - 16:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.