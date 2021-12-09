- 09 Ara 2021 - 16:52 G: 09 Ara 2021 - 17:00

STAR TV O Dizinin İpini Kesti! Milyonlarca Kişi Büyük Hayal Kırıklığıyla Karşı Karşıya! Kanal Kararını Verdi, Artık Dönüşü Yok! Neler Oluyor?

STAR TV’nin en sevilen dizilerinden birisi daha finale doğru yürümeye başladı! Milyonlarca kişide büyük bir hayal kırıklığı bırakan STAR TV, kararını verdi. Dönüşü olmayan bir yola giren STAR TV, dizinin izleyicisini ise derinden üzdü! Peki, neler oluyor? Hangi dizi final yapıyor?

Her kanal bünyesinde barındırdığı dizilerin yüksek reytingler almasını istiyor. Birbirinden farklı oyuncularla her dizi farklı bir hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına STAR TV’de başlayan ve iddiasını koyan bir dizinin daha bileti kesildi. Rakiplerine karşın gücünü gösteremeyen başarılı yapım, final biletiyle uğurlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Ara 2021 - 16:52 Ankara- Yaşam

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