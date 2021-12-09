STAR TV O Dizinin İpini Kesti! Milyonlarca Kişi Büyük Hayal Kırıklığıyla Karşı Karşıya! Kanal Kararını Verdi, Artık Dönüşü Yok! Neler Oluyor?
STAR TV’nin en sevilen dizilerinden birisi daha finale doğru yürümeye başladı! Milyonlarca kişide büyük bir hayal kırıklığı bırakan STAR TV, kararını verdi. Dönüşü olmayan bir yola giren STAR TV, dizinin izleyicisini ise derinden üzdü! Peki, neler oluyor? Hangi dizi final yapıyor?
Her kanal bünyesinde barındırdığı dizilerin yüksek reytingler almasını istiyor. Birbirinden farklı oyuncularla her dizi farklı bir hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına STAR TV’de başlayan ve iddiasını koyan bir dizinin daha bileti kesildi. Rakiplerine karşın gücünü gösteremeyen başarılı yapım, final biletiyle uğurlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.