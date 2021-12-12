- 12 Ara 2021 - 09:28

STAR TV'den Flaş Hamle! O Dizinin Fişini Çekti, Bitirdi! Milyonlarca Kişi Büyük Hayal Kırıklığıyla Karşı Karşıya! Kanal Kararını Verdi, Artık Dönüşü Yok! Neler Oluyor?

STAR TV’nin en sevilen dizilerinden birisi daha finale doğru yürümeye başladı! Milyonlarca kişide büyük bir hayal kırıklığı bırakan STAR TV, kararını verdi. Dönüşü olmayan bir yola giren STAR TV, dizinin izleyicisini ise derinden üzdü! Peki, neler oluyor? Hangi dizi final yapıyor?

Her kanal bünyesinde barındırdığı dizilerin yüksek reytingler almasını istiyor. Birbirinden farklı oyuncularla her dizi farklı bir hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına STAR TV’de başlayan ve iddiasını koyan bir dizinin daha bileti kesildi. Rakiplerine karşın gücünü gösteremeyen başarılı yapım, final biletiyle uğurlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Ara 2021 - 09:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
O Ses Türkiye 11 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 11. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 11 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 11. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 32. Bölüm Full İzle? 11 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 32. Bölüm Full İzle? 11 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti…
Camdaki Kız Dizisinde Akıl Almaz Olay! Seyircinin Nutku Tutuldu, Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yolun Sonu Gözüktü, Feride Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Akıl Almaz Olay! Seyircinin Nutku Tutuldu, Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yolun Sonu Gözüktü, Feride Çıldırdı! Neler Oluyor?
ATV’den Kuruluş Osman Kararı! Seyirci Bayram Etti, Kurban Kesti! Sonunda Gerçekleşecek, Nefesler Kesilecek! Neler Oluyor? mask
ATV’den Kuruluş Osman Kararı! Seyirci Bayram Etti, Kurban Kesti! Sonunda Gerçekleşecek, Nefesler Kesilecek! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Mesut’un Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Selin İçin Son Nokta Konuldu! mask
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Mesut’un Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Selin İçin Son Nokta Konuldu!
Arka Sokaklara Dizisinin Kemik İsimleri Yeniden Geliyor! Çoban Ailesi Tamamlandı, Ortalık Karıştı! 15 Yıllarını Vermişlerdi, Karar Çıktı! mask
Arka Sokaklara Dizisinin Kemik İsimleri Yeniden Geliyor! Çoban Ailesi Tamamlandı, Ortalık Karıştı! 15 Yıllarını Vermişlerdi, Karar Çıktı!
Benim Hayatım 7. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Hayatım 7. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti…
Kardeşlerim Kadir Geri Dönüyor! Apar Topar Çıkmıştı, Son Dakika Haberi Geldi! Özleyenler Delirecek, Kırmızı Oda ile Dönüyor! mask
Kardeşlerim Kadir Geri Dönüyor! Apar Topar Çıkmıştı, Son Dakika Haberi Geldi! Özleyenler Delirecek, Kırmızı Oda ile Dönüyor!
Nisa Bölükbaşı’nın Yeni Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Skandal Aşk Üçgenini Öğrenen Acun Ilıcalı Kıyameti Koparacak! mask
Nisa Bölükbaşı’nın Yeni Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Skandal Aşk Üçgenini Öğrenen Acun Ilıcalı Kıyameti Koparacak!
Masterchef Emre’den Şok Açıklama! Yarışmadan Bile İstemeye Çekilmişti, Aylar Sonra Perde Arkasını Araladı! mask
Masterchef Emre’den Şok Açıklama! Yarışmadan Bile İstemeye Çekilmişti, Aylar Sonra Perde Arkasını Araladı!
Hangi Burç Hep Sorunludur? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç... mask
Hangi Burç Hep Sorunludur? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç...
En Cilveli ve Ateşli Burç Hangisidir? İşte Hareketleriyle Baş Döndüren O Burç... mask
En Cilveli ve Ateşli Burç Hangisidir? İşte Hareketleriyle Baş Döndüren O Burç...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status