Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ara 2021 - 09:28

STAR TV'den Flaş Hamle! O Dizinin Fişini Çekti, Bitirdi! Milyonlarca Kişi Büyük Hayal Kırıklığıyla Karşı Karşıya! Kanal Kararını Verdi, Artık Dönüşü Yok! Neler Oluyor?

STAR TV’nin en sevilen dizilerinden birisi daha finale doğru yürümeye başladı! Milyonlarca kişide büyük bir hayal kırıklığı bırakan STAR TV, kararını verdi. Dönüşü olmayan bir yola giren STAR TV, dizinin izleyicisini ise derinden üzdü! Peki, neler oluyor? Hangi dizi final yapıyor?