Bazı insanlar inanılmaz derecede çok konuşuyorken, konuştuklarında ne söylediklerini bilmediği dönemler ile de karşı karşıya kalabiliyor. Pot kırma konusunda inanılmaz derecede iyi iş çıkaran o insanlar, her ortamı birden muhabbeti ile soğutabiliyor. O insanların ortak özelliği ise, Zodyak kuşağının o burçlarından çıkmaları oluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizlemiyor! Peki, hangi burç sürekli pot kırar? İşte ne dediğinin farkında olmayan burçlar…



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