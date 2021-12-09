Hangi Burç Sürekli Pot Kırar? İşte Ne Dediğinin Farkında Olmayan Burçlar…
Bazı insanlar inanılmaz derecede çok konuşuyorken, konuştuklarında ne söylediklerini bilmediği dönemler ile de karşı karşıya kalabiliyor. Pot kırma konusunda inanılmaz derecede iyi iş çıkaran o insanlar, her ortamı birden muhabbeti ile soğutabiliyor. Sizde sürekli pot kıran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar inanılmaz derecede çok konuşuyorken, konuştuklarında ne söylediklerini bilmediği dönemler ile de karşı karşıya kalabiliyor. Pot kırma konusunda inanılmaz derecede iyi iş çıkaran o insanlar, her ortamı birden muhabbeti ile soğutabiliyor. O insanların ortak özelliği ise, Zodyak kuşağının o burçlarından çıkmaları oluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizlemiyor! Peki, hangi burç sürekli pot kırar? İşte ne dediğinin farkında olmayan burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 17:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.