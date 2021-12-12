Survivor Ayşe Öyle Bir Fizik Şov Yaptı ki; Gören - Duyanlar Dudaklarını Isırdı! Ayşe'nin Vücudu Meğer Böyleymiş... Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Deri Pantolonuyla...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada birçok şampiyonun rekorunu kıran ve adını Survivor tarihine “En başarılı kadın yarışmacı” olarak kazıyan Ayşe Yüksel, Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüştü. Yarışmada binlerce kitle oluşturan Survivor Ayşe, müzik sektörüne yöneldi ve çalışmalarına devam ediyor! Peki, Survivor Ayşe sarışın haliyle nasıl bir paylaşım yaptı?

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