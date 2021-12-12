Survivor Ayşe Öyle Bir Fizik Şov Yaptı ki; Gören - Duyanlar Dudaklarını Isırdı! Ayşe'nin Vücudu Meğer Böyleymiş... Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Deri Pantolonuyla...
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel’den fizik şov! Sarışın haliyle ilk kez paylaşım yapan Ayşe Yüksel’e “Acun Ilıcalı görse küçük dilini yutar! Kadın bambaşka birisi oldu” yorumları geldi! Deri pantolonuyla akılları başlardan alan Ayşe Yüksel, güzelliğini konuşturdu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada birçok şampiyonun rekorunu kıran ve adını Survivor tarihine “En başarılı kadın yarışmacı” olarak kazıyan Ayşe Yüksel, Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüştü. Yarışmada binlerce kitle oluşturan Survivor Ayşe, müzik sektörüne yöneldi ve çalışmalarına devam ediyor! Peki, Survivor Ayşe sarışın haliyle nasıl bir paylaşım yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.