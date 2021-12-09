Son Yaz Dizisinin Yağmur’undan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Çekiciliğini Konuşturdu, Nefesleri Kesti!

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Birce Akalay gibi isimlerle paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisinin bitimiyle birlikte yeni projelere bakmaya başlamıştı. Güzelliği ve tarzı hep çok konuşulan ve Yağmur karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, güzelliği adeta gündeme bomba gibi düştü. İşte Hafsanur Sancaktutan’dan gelen nefes kesici pozlar…

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