Son Yaz Dizisinin Yağmur’undan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Çekiciliğini Konuşturdu, Nefesleri Kesti!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz’da Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan’dan fizik şov! Üzerine yapışan minicik elbisesiyle akılları başlardan alan başarılı oyuncu, çekiciliğini konuşturdu! Nefesleri kesen bir kıyafet giyen ve bunu sosyal medyada gösteren güzel isim, “Yok artık” dedirtti.
Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Birce Akalay gibi isimlerle paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisinin bitimiyle birlikte yeni projelere bakmaya başlamıştı. Güzelliği ve tarzı hep çok konuşulan ve Yağmur karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, güzelliği adeta gündeme bomba gibi düştü. İşte Hafsanur Sancaktutan’dan gelen nefes kesici pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.