- 10 Ara 2021 - 10:51 G: 10 Ara 2021 - 11:05

Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’e dehşet veren bir saldırı düzenlendi! Her şey kameralara anbean yansırken; Mehmet Ali Erbil sevenleri ise şoke oldu! Eline aldığı sandalyeyle Mehmet Ali Erbil’e saldıran kişi, “Yok artık” dedirtti. Ağızları açık bırakan bu saldırı sonrasında Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam 4 yıl sonra ilk kez Kanal D ekranlarında yer alan yarışma programı Gelinim Mutfakta’yla sevenlerinin karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil, dolu dizgin bir hafta yaşatmıştı. Mehmet Ali Erbil’le reytingleri de yükselen Gelinim Mutfakta, şok etmişti. Şimdi ise büyük şok Mehmet Ali Erbil’e gelen saldırıyla yaşandı. Gündeme bomba gibi düşen o anlar ise sosyal medyada yankılandı! Peki, neler oluyor?

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10 Ara 2021 - 10:51 Ankara- Yaşam

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Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
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