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10 Ara 2021 - 10:51

Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’e dehşet veren bir saldırı düzenlendi! Her şey kameralara anbean yansırken; Mehmet Ali Erbil sevenleri ise şoke oldu! Eline aldığı sandalyeyle Mehmet Ali Erbil’e saldıran kişi, “Yok artık” dedirtti. Ağızları açık bırakan bu saldırı sonrasında Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…