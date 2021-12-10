- 10 Ara 2021 - 11:23 G: 10 Ara 2021 - 11:25

Demet Özdemir’den Üstsüz Şok Paylaşım! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den üstsüz şok pozlar! Instagram’ı cayır cayır yaktı! Oğuzhan Koç’un bu paylaşım sonrasında çok kıskanacağı ve sinir krizine gireceği konuşulmaya başlandı. Öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler resmen kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran başarılı oyuncu Demet Özdemir, akılları başlardan aldı götürdü! Sevilerek takip edilen Demet Özdemir’in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisi daha resmen eklendi. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ara 2021 - 11:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen’in Eski Eşi O Ünlü Şarkıcı Çıktı Gören Duyan Şaştı Kaldı! Burak Sergen Meğer Meğer... mask
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen’in Eski Eşi O Ünlü Şarkıcı Çıktı Gören Duyan Şaştı Kaldı! Burak Sergen Meğer Meğer...
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Hülya’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Masterchef Hasan Delirebilir… “Aman Yenge” mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Hülya’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Masterchef Hasan Delirebilir… “Aman Yenge”
Son Yaz Dizisinin Yağmur’undan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! mask
Son Yaz Dizisinin Yağmur’undan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı!
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Geri Dönüyor! Çekimler Resmen Başladı... Sadece Sayılı Günleri Kaldı, Her Şey Karışacak! mask
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Geri Dönüyor! Çekimler Resmen Başladı... Sadece Sayılı Günleri Kaldı, Her Şey Karışacak!
Survivor İlayda ve İsmail’den Şok Olay! Acun Ilıcalı Takımları Giyecek! İlişkilerinde Boyut Atladılar, İsmail Balaban Resmen Duyurdu! mask
Survivor İlayda ve İsmail’den Şok Olay! Acun Ilıcalı Takımları Giyecek! İlişkilerinde Boyut Atladılar, İsmail Balaban Resmen Duyurdu!
Masterchef Sergen Delirdi, Çıldırdı! Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! mask
Masterchef Sergen Delirdi, Çıldırdı! Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti!
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti... mask
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak!
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir’den Üstsüz Şok Paylaşım! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Demet Özdemir’den Üstsüz Şok Paylaşım! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Hangi Burç Aşırı Kararsızdır? İşte Yanındakilere Hayatı Cehennem Eden Burçlar… mask
Hangi Burç Aşırı Kararsızdır? İşte Yanındakilere Hayatı Cehennem Eden Burçlar…
Hangi Burçlar Kış Ayını Çok Sever? İşte Kar Görünce Çıldıracak Kadar Sevinen Burçlar… mask
Hangi Burçlar Kış Ayını Çok Sever? İşte Kar Görünce Çıldıracak Kadar Sevinen Burçlar…
Hangi Burç Aykırı Kıyafetler Giyer? İşte Bir Bakanın Kilitlenip Kaldığı O Burçlar… mask
Hangi Burç Aykırı Kıyafetler Giyer? İşte Bir Bakanın Kilitlenip Kaldığı O Burçlar…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Final Yapıyor! ATV Kararını Verdi, Son Nokta Konuldu! Seyirci Resmen Delirdi! Züleyha’nın Ölümünden Sonra… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Final Yapıyor! ATV Kararını Verdi, Son Nokta Konuldu! Seyirci Resmen Delirdi! Züleyha’nın Ölümünden Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status