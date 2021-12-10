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10 Ara 2021 - 11:46

Kardeşlerim Dizisi Finale Adım Attı! Kadir’den Sonra İki İsim Daha Diziden Çıktı! Neden Diziden Ayrıldıkları Belli Oldu! Seyirci Kahrolacak…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, finale doğru ilk adımını attı. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’dan sonra iki isim daha diziden çıktı! Neden ayrıldıkları ortaya çıkan oyuncular, seyirciyi kahretti.