10 Ara 2021 - 11:46 Güncelleme: 10 Ara 2021 - 11:48
Kardeşlerim Dizisi Finale Adım Attı! Kadir’den Sonra İki İsim Daha Diziden Çıktı! Neden Diziden Ayrıldıkları Belli Oldu! Seyirci Kahrolacak…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, finale doğru ilk adımını attı. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’dan sonra iki isim daha diziden çıktı! Neden ayrıldıkları ortaya çıkan oyuncular, seyirciyi kahretti.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.