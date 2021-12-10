Her burcun insanı sanıldığı kadar bonkör falan olmuyor. Tam aksine bazı burcun insanları para harcama vakti geldiğinde ölü taklidi yapmaya bayılıyor. Ancak, bu konuda adeta onların zıttı olan ve parayı pulmuş gibi saçan burçlar da Zodyak kuşağındaki yerini alıyor. Zodyak kuşağının bonkör olan o burçları, para harcamaktan hiç korkmazken; kazandığı parayı adeta eziyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, en çok para harcamayı seven burçlar hangisidir? Kazandığım parayı güzelce ezmeyi planlıyorum diyen burçlar hangileri? İşte, detaylar…



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