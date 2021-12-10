- 10 Ara 2021 - 12:17 G: 10 Ara 2021 - 12:32

Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu! Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık”

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’i zehirleyen kişi resmen ifşalandı! Seyirciyi mosmor eden bu detayı ise kimse beklemiyordu. Öyle bir hamleyle gerçekler ortaya çıktı ki, görenler “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulduğu Yargı dizisinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelen Yargı dizisinde Engin’in kitap okurken zehirlendiği görülmüştü. Seyirci Engin’in öleceğini düşünmüştü fakat hayatta kaldığı gelen fragmanla birlikte görüldü. Peki, Engin’e bunu yapan kişi kimdi?

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10 Ara 2021 - 12:17 Ankara- Yaşam

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