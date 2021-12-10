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10 Ara 2021 - 12:17

Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu! Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık”

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’i zehirleyen kişi resmen ifşalandı! Seyirciyi mosmor eden bu detayı ise kimse beklemiyordu. Öyle bir hamleyle gerçekler ortaya çıktı ki, görenler “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?