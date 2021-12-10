Issız Adam Cemal Hünal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Lale Cangal İle Yaşları Dikkat Çekti
Issız Adam filminde canlandırdığı Alper karakteri ile adeta hafızalara kazınmış olan Cemal Hünal, geçtiğimiz gece herkesi şoke eden bir tepki ile karşılaştı. Hayranı oan bir kadın tarafından yolu kesilen Cemal Hünal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Issız Adam filminde canlandırdığı Alper karakteri ile adeta hafızalara kazınmış olan Cemal Hünal, geçtiğimiz gece herkesi şoke eden bir tepki ile karşılaştı. Hayranı oan bir kadın tarafından yolu kesilen Cemal Hünal, çok hazırlıksız yakalandı. Öte yandan magazin takipçileri bunun üzerine Cemal Hünal’ı yakın markajına almayı ihmal etmedi! Peki, Issız Adam Cemal Hünal kaç yaşında? Cemal Hünal kimdir, aslen nerelidir? Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
10 Ara 2021 - 12:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.