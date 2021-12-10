- 10 Ara 2021 - 12:31 G: 10 Ara 2021 - 12:46

Issız Adam Cemal Hünal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Lale Cangal İle Yaşları Dikkat Çekti

Issız Adam filminde canlandırdığı Alper karakteri ile adeta hafızalara kazınmış olan Cemal Hünal, geçtiğimiz gece herkesi şoke eden bir tepki ile karşılaştı. Hayranı oan bir kadın tarafından yolu kesilen Cemal Hünal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Issız Adam filminde canlandırdığı Alper karakteri ile adeta hafızalara kazınmış olan Cemal Hünal, geçtiğimiz gece herkesi şoke eden bir tepki ile karşılaştı. Hayranı oan bir kadın tarafından yolu kesilen Cemal Hünal, çok hazırlıksız yakalandı. Öte yandan magazin takipçileri bunun üzerine Cemal Hünal’ı yakın markajına almayı ihmal etmedi! Peki, Issız Adam Cemal Hünal kaç yaşında? Cemal Hünal kimdir, aslen nerelidir? Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…

10 Ara 2021 - 12:31 - Magazin

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