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10 Ara 2021 - 12:45

Ebru Yaşar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Kurtuluş Kuş Ve Burak Bulut İle Yaşları Dikkat Çekti

Yeni parçası ile tüm gözleri üzerine çeken Ebru Yaşar, şimdilerde müzik piyasasını altüst etmeye başladı. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ile yeni bir düet gerçekleştiren Ebru Yaşar, dün piyasaya sürülen “İçime Ata Ata” şarkısı ile bir hayli beğenildi. Sizde Ebru Yaşar ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...