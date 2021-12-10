Ebru Yaşar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Kurtuluş Kuş Ve Burak Bulut İle Yaşları Dikkat Çekti
Yeni parçası ile tüm gözleri üzerine çeken Ebru Yaşar, şimdilerde müzik piyasasını altüst etmeye başladı. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ile yeni bir düet gerçekleştiren Ebru Yaşar, dün piyasaya sürülen “İçime Ata Ata” şarkısı ile bir hayli beğenildi. Sizde Ebru Yaşar ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni parçası ile tüm gözleri üzerine çeken Ebru Yaşar, şimdilerde müzik piyasasını altüst etmeye başladı. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ile yeni bir düet gerçekleştiren Ebru Yaşar, dün piyasaya sürülen “İçime Ata Ata” şarkısı ile bir hayli beğenildi. Bunun üzerine ünlü şarkıcıyı yakın markajına alan müzikseverler, Ebru Yaşar’ın şaşına hayret etti! Peki Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşe, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Ara 2021 - 12:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.