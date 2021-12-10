- 10 Ara 2021 - 13:02 G: 10 Ara 2021 - 13:08

Elektriği Kim Buldu, İcat Etti? Elektrik Ne Zaman Bulundu Ve Kullanıldı? İşte Ampulün İlginç Buluş Hikayesi...

Günümüzün en kurtarıcı icatlarından biri olan elektrik, ampulün bulunmasının ardından hanelerde de daha kolay kullanılabilir hale geldi. Mucidi ve icat oluş hikayesi ile herkesi şaşırtan elektrik ve ampul ile ilgili detaylar haberimizde...

Günümüzün en kurtarıcı icatlarından biri olan elektrik, ampulün bulunmasının ardından hanelerde de daha kolay kullanılabilir hale geldi. Mucidi ve icat oluş hikayesi ile herkesi şaşırtan elektrik ve ampul, şimdilerde icatlar ile ilgilenen vatandaşların da sıkı sıkıya takip ettiği bir konu haline geldi. Peki, elektriği kim buldu, icat etti? Elektrik ne zaman bulundu ve kullanıldı? İşte ampulün ilginç buluş hikayesi...


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10 Ara 2021 - 13:02 - Yaşam

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