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10 Ara 2021 - 13:11

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan, her şeyi öğrendi. Yasak aşkı her şeyi ortaya çıkarırken; elindeki belgeler ise dengeleri değiştirdi. Feride’nin eteklerini tutuşturan Sema gerçeği, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?