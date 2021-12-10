Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…
Yayınlandığı dönem büyük bir ilgi ile takip edilen ve reytinglerin zirvesinden tekrar bölümleri ile bile düşmeyen Emret Komutanım dizisinin Liz’i Sanem Balcı, yeni hali ile herkesi adeta şoke etti. İşte Sanem Balcı ile ilgili merak edilen detaylar...
Yayınlandığı dönem büyük bir ilgi ile takip edilen ve reytinglerin zirvesinden tekrar bölümleri ile bile düşmeyen Emret Komutanım dizisinin Liz’i Sanem Balcı, yeni hali ile herkesi adeta şoke etti. Emret Komutanım dizisinin ardından ekranlardan bir hayli uzak kalan Sanem Balcı, yeni hali ve hayatı ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başardı! Peki, Sanem Balcı nasıl bir değişim geçirdi? Sanem Balcı şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Ara 2021 - 13:49 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.