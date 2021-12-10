- 10 Ara 2021 - 13:49 G: 10 Ara 2021 - 13:56

Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgi ile takip edilen ve reytinglerin zirvesinden tekrar bölümleri ile bile düşmeyen Emret Komutanım dizisinin Liz’i Sanem Balcı, yeni hali ile herkesi adeta şoke etti. İşte Sanem Balcı ile ilgili merak edilen detaylar...

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgi ile takip edilen ve reytinglerin zirvesinden tekrar bölümleri ile bile düşmeyen Emret Komutanım dizisinin Liz’i Sanem Balcı, yeni hali ile herkesi adeta şoke etti. Emret Komutanım dizisinin ardından ekranlardan bir hayli uzak kalan Sanem Balcı, yeni hali ve hayatı ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başardı! Peki, Sanem Balcı nasıl bir değişim geçirdi? Sanem Balcı şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

10 Ara 2021 - 13:49 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu!
Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı! mask
Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı!
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti
Ebru Yaşar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Kurtuluş Kuş Ve Burak Bulut İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Ebru Yaşar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Kurtuluş Kuş Ve Burak Bulut İle Yaşları Dikkat Çekti
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?
Issız Adam Cemal Hünal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Lale Cangal İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Issız Adam Cemal Hünal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Lale Cangal İle Yaşları Dikkat Çekti
Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu! Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu! Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık”
Demet Özdemir’den Üstsüz Şok Paylaşım! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Demet Özdemir’den Üstsüz Şok Paylaşım! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı! Oğuzhan Koç Sinir Krizine Girebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi, Eline Aldığı… “Yok Artık” Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor… mask
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisine İki Ayrılık Daha Eklendi! Asiye Değil Ama O İsimler Diziye Vedasını Duyurdu! Artık Son Noktaya Gelindi… mask
Kardeşlerim Dizisine İki Ayrılık Daha Eklendi! Asiye Değil Ama O İsimler Diziye Vedasını Duyurdu! Artık Son Noktaya Gelindi…
Kuruluş Osman Dizisinden Müjde Üzerine Müjde Geldi! Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Büyük Şoku Yaşadı! Bundan Sonra… mask
Kuruluş Osman Dizisinden Müjde Üzerine Müjde Geldi! Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Büyük Şoku Yaşadı! Bundan Sonra…
Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sema’nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Sonunda Her Şeyi Açıkladı! En Sonunda Kafayı Yemişti…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status