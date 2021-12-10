Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgi ile takip edilen ve reytinglerin zirvesinden tekrar bölümleri ile bile düşmeyen Emret Komutanım dizisinin Liz’i Sanem Balcı, yeni hali ile herkesi adeta şoke etti. Emret Komutanım dizisinin ardından ekranlardan bir hayli uzak kalan Sanem Balcı, yeni hali ve hayatı ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başardı! Peki, Sanem Balcı nasıl bir değişim geçirdi? Sanem Balcı şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…



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