Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da sunucu olarak yer alan Yılmaz Morgül, programı resmen terk etti. Daha fazla dayanamadı ve çekip gitti. Seyircileri şok içerisinde bırakan bu durum sonrasında neler olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?
Pazartesi günü ekranlarda sunucu olarak yer alan Yılmaz Morgül, hal ve hareketleriyle Gelinim Mutfakta yarışmasına renk katmıştı. Sadece 1 hafta sunuculuk yapacak olan Yılmaz Morgül, sözleriyle ortalığı adeta inletti. Daha sonra ise programdan ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.