Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu!

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrılan ve tüm formatı değiştiren başarılı isim canlı yayına katılarak; “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise giymiş olduğu bir parça dalga konusu oldu!

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