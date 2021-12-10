- 10 Ara 2021 - 14:39 G: 10 Ara 2021 - 14:46

Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, sosyal medyanın diline düştü! Paraya kıyamayan başarılı sanatçı, muadili olarak kullandığı ürünle dalga konusu oldu. Orijinal markada tam olarak 5 bin adet Swarovski taş bulunuyorken; Demet Akalın’ın muadil ürününde ise dengeleri değiştirecek bir hamle bulunuyor. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o hamle!

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrılan ve tüm formatı değiştiren başarılı isim canlı yayına katılarak; “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise giymiş olduğu bir parça dalga konusu oldu!

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10 Ara 2021 - 14:39 Ankara- Yaşam

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