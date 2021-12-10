Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında sık sık Doktor Hülya’ya aşkını duyuran Hasan Biltekin için birçok kişi “Adam resmen aşk için yaratılmış” yorumlarını almıştı. Öyle ki, Masterchef Hasan, yarışmadan sevgilisi için izin alıp yarışmadan bile çekilmişti. Peki, neler oluyor?

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