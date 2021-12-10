10 Ara 2021 - 17:08 Güncelleme: 10 Ara 2021 - 17:16
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!
ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te skandal bir olay yaşandı! Birçok kişi bunu mide bulandırıcı olarak buldu! Eşi öyle bir şey yaptı ki, Emirhan Bey askere gittiğine bin pişman oldu! Müge Anlı’nın içi ise yandı tutuştu!
Askerden izin alarak Müge Anlı’ya katılan Emirhan Bey, kendisi askerdeyken eşinin üst devresine kaçtığını belirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı. Eşi ise canlı yayına katılarak; şok sözlerde bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.