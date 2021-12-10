- 10 Ara 2021 - 17:08 G: 10 Ara 2021 - 17:16

Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!

ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te skandal bir olay yaşandı! Birçok kişi bunu mide bulandırıcı olarak buldu! Eşi öyle bir şey yaptı ki, Emirhan Bey askere gittiğine bin pişman oldu! Müge Anlı’nın içi ise yandı tutuştu!

Askerden izin alarak Müge Anlı’ya katılan Emirhan Bey, kendisi askerdeyken eşinin üst devresine kaçtığını belirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı. Eşi ise canlı yayına katılarak; şok sözlerde bulundu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ara 2021 - 17:08 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı! mask
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!
Müge Anlı 10 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 10 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 9 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 9 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından… mask
Müge Anlı’da Para Uğruna Kocaman Bir Aile Dağıldı! Canlı Yayın İhbar Kabul Edildi, Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Hem Eşinden Hem de Çocuklarından…
Müge Anlı 8 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 8 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Esra Erol’u Ezdi Geçti! Gözyaşlarını Tutamadı, 14 Yılın Acısını Aldı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Esra Erol’u Ezdi Geçti! Gözyaşlarını Tutamadı, 14 Yılın Acısını Aldı! Neler Oluyor?
Müge Anlı 6 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 6 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Stüdyo Ayağa Kalktı, Ekip Müdahalede Bulundu! Sadece İki Kişi, Müge Anlı’yı Canından Bezdirdi! Meğer Her Şey… mask
Müge Anlı’da Stüdyo Ayağa Kalktı, Ekip Müdahalede Bulundu! Sadece İki Kişi, Müge Anlı’yı Canından Bezdirdi! Meğer Her Şey…
Müge Anlı Kendisini Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Metruk Bir Binada, Tüyler Ürperten Bir Şekilde Bulundu! mask
Müge Anlı Kendisini Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Metruk Bir Binada, Tüyler Ürperten Bir Şekilde Bulundu!
Müge Anlı 2 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Aralık 2021 Perşembe ATV Youtube İzle! mask
Müge Anlı 2 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Aralık 2021 Perşembe ATV Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı… mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı…
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı! mask
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti! mask
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!” mask
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!”
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor… mask
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu!
Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı! mask
Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu! mask
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı… mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı…
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı! mask
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti! mask
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!” mask
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status