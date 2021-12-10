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10 Ara 2021 - 17:08

Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!

ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te skandal bir olay yaşandı! Birçok kişi bunu mide bulandırıcı olarak buldu! Eşi öyle bir şey yaptı ki, Emirhan Bey askere gittiğine bin pişman oldu! Müge Anlı’nın içi ise yandı tutuştu!