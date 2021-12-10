Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alarak akılları yerinden eden Fahriye Evcen, sevenlerinin karşısına Akça Hatun olarak çıkmıştı. Hem özel hayatı hem de işleriyle gündeme sık sık düşen Fahriye Evcen, kısa bir süre önce giydikleriyle de gündeme düşmüştü. Kıyafetinin aynısını Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun giymesi ise şok etkisi yarattı ve milyonları ikiye böldü! Peki, Fahriye Evcen’in kıyafetini hangi ünlü isim giydi?

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