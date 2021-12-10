- 10 Ara 2021 - 17:59 G: 10 Ara 2021 - 18:00

Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, Acun Ilıcalı’nın sağ koluyla resmen pişti oldu! Her iki güzel isimde aynı kıyafeti giyince ortalık resmen karıştı. Görenleri çıldırtan ve delirten bu olay sosyal medyaya ise bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alarak akılları yerinden eden Fahriye Evcen, sevenlerinin karşısına Akça Hatun olarak çıkmıştı. Hem özel hayatı hem de işleriyle gündeme sık sık düşen Fahriye Evcen, kısa bir süre önce giydikleriyle de gündeme düşmüştü. Kıyafetinin aynısını Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun giymesi ise şok etkisi yarattı ve milyonları ikiye böldü! Peki, Fahriye Evcen’in kıyafetini hangi ünlü isim giydi?

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10 Ara 2021 - 17:59 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?
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