11 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları hafta sonu da devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar esnasında elektrik kesintisi yaşayıp yaşamayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap almak istiyor. Peki, 11 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 11 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri...



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