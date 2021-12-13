- 13 Ara 2021 - 15:23 G: 13 Ara 2021 - 16:03

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Nefesleri Kesti! Yere Sere Serpe Uzanıp; Alev Alev Yaktı! “Ateşli” Yorumlar Gırla Geliyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten skandal pozlar! Yere sere serpe yatan güzel oyuncu, önce paylaştı, sonra sildi, sonrada yeniden yükledi! Hayranlarını eriyip bitiren Aşk Mantık İntikam dizisinin güzel oyuncusu Burcu Özberk, görenleri mest etti! Peki, Burcu Özberk nasıl bir paylaşımda bulundu?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Melisa Döngel ve Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Yaz dizilerinden ayakta kalan tek dizi olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımla nefesleri resmen kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ara 2021 - 15:23 Ankara- Yaşam

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