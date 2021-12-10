Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Skandal Pozlar! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları Eriyip Bitti, Mest Oldu Ama Ne Fayda! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten skandal pozlar! Yere sere serpe yatan güzel oyuncu, önce paylaştı, sonra sildi, sonrada yeniden yükledi! Hayranlarını eriyip bitiren Aşk Mantık İntikam dizisinin güzel oyuncusu Burcu Özberk, görenleri mest etti! Peki, Burcu Özberk nasıl bir paylaşımda bulundu?
Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Melisa Döngel ve Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Yaz dizilerinden ayakta kalan tek dizi olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımla nefesleri resmen kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.