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10 Ara 2021 - 18:23

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Skandal Pozlar! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları Eriyip Bitti, Mest Oldu Ama Ne Fayda! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten skandal pozlar! Yere sere serpe yatan güzel oyuncu, önce paylaştı, sonra sildi, sonrada yeniden yükledi! Hayranlarını eriyip bitiren Aşk Mantık İntikam dizisinin güzel oyuncusu Burcu Özberk, görenleri mest etti! Peki, Burcu Özberk nasıl bir paylaşımda bulundu?