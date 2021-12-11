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11 Ara 2021 - 10:39

Masterchef Pelin Durmak Bilmiyor! “Dikkat, Bu Son Çağrı” Dedi, Ortalığı Karıştı! Perde Arkasını Bir Kez Daha Araladı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından Masterchef’ten geçen haftalarda elenen Pelin, durmak bilmiyor! “Dikkat bu son çağrı” dedi, ortalığı karıştırdı! Perde arkasını bir kez daha aralayan Pelin Zaman’ın yarışma sırasında ise Danilo Şefle sevgili olduğu sık sık gündeme gelmişti! Peki, Masterchef Pelin’den nasıl bir açıklama geldi?