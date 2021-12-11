- 11 Ara 2021 - 11:03 G: 11 Ara 2021 - 11:16

Müge Anlı’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Giydiklerinin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! “Sen Neymişsin Be Müge!”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu olan Müge Anlı’dan fizik şov! Vücuduna yapışan kıyafetiyle akılları başlardan alan Müge Anlı’nın sadece ayakkabısının fiyatı ise “Yok artık” dedirtti Ekranlardaki halinden eser bırakmayan ve adeta bambaşka birisine dönüşen Müge Anlı’ya “Sen neymişsin be Müge” yorumları geldi!

Programında ele aldığı; faili meçhul cinayetler, kayıplar – kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla ağızları açık bırakan Müge Anlı’nın son paylaşımı ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda açtığı Instagram hesabını canlı yayında duyurmuş ve sadece 1 saat içerisinde 2 milyon kişi tarafından takibe alınmıştı. Her geçen gün kitlesi daha çok büyüyen Müge Anlı’nın günlük hali ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Ara 2021 - 11:03 Ankara- Yaşam

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