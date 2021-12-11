Müge Anlı’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Giydiklerinin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! “Sen Neymişsin Be Müge!”

Programında ele aldığı; faili meçhul cinayetler, kayıplar – kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla ağızları açık bırakan Müge Anlı’nın son paylaşımı ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda açtığı Instagram hesabını canlı yayında duyurmuş ve sadece 1 saat içerisinde 2 milyon kişi tarafından takibe alınmıştı. Her geçen gün kitlesi daha çok büyüyen Müge Anlı’nın günlük hali ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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