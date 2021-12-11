Müge Anlı’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Giydiklerinin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! “Sen Neymişsin Be Müge!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu olan Müge Anlı’dan fizik şov! Vücuduna yapışan kıyafetiyle akılları başlardan alan Müge Anlı’nın sadece ayakkabısının fiyatı ise “Yok artık” dedirtti Ekranlardaki halinden eser bırakmayan ve adeta bambaşka birisine dönüşen Müge Anlı’ya “Sen neymişsin be Müge” yorumları geldi!
Programında ele aldığı; faili meçhul cinayetler, kayıplar – kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla ağızları açık bırakan Müge Anlı’nın son paylaşımı ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda açtığı Instagram hesabını canlı yayında duyurmuş ve sadece 1 saat içerisinde 2 milyon kişi tarafından takibe alınmıştı. Her geçen gün kitlesi daha çok büyüyen Müge Anlı’nın günlük hali ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.