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28 Ara 2021 - 22:43

Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, estetik harikası çıktı! Eski halini görenler açılan ağızlarını kapatmak zorunda kalıyor! Alişan’ı bile şok edeceği yönünde yorumlar gelirken; ortaya çıkan görsel ise dengeleri değiştirdi. Peki, Buse Varol değişimi nasıl olmuş?