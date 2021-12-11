Kalbi Pamuk Gibi Yumuşak Olan Burçlar Hangileri? İşte Kalbinde Kötülük Olmayan Burçlar
Herkes dışarıdan göründüğü gibi sert ya da keskin insanlar olmuyor. Bazı insanlar o görüntüsünün altında yumuşacık bir kalp taşıyor. Kalbinde asla kötülük barındıramayan o insanların genellikle aynı burçlara sahip olarak dünyaya gelmesi ise merak konusu. İşte detaylar...
Herkes dışarıdan göründüğü gibi sert ya da keskin insanlar olmuyor. Bazı insanlar o görüntüsünün altında yumuşacık bir kalp taşıyor. Kalbinde asla kötülük barındıramayan o insanların genellikle aynı burçlara sahip olarak dünyaya gelmesi ise, astroloji tutkunlarını hiç şaşırtmıyor. Evet, Zodyak kuşağının o üç burcu yumuşacık kalpleri ile adeta bir melek gibi etrafta dolaşıyor! Peki, kalbi pamuk gibi yumuşak olan burçlar hangileri? İşte kalbinde kötülük olmayan burçlar…
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11 Ara 2021 - 12:51 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.