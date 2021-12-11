Herkes dışarıdan göründüğü gibi sert ya da keskin insanlar olmuyor. Bazı insanlar o görüntüsünün altında yumuşacık bir kalp taşıyor. Kalbinde asla kötülük barındıramayan o insanların genellikle aynı burçlara sahip olarak dünyaya gelmesi ise, astroloji tutkunlarını hiç şaşırtmıyor. Evet, Zodyak kuşağının o üç burcu yumuşacık kalpleri ile adeta bir melek gibi etrafta dolaşıyor! Peki, kalbi pamuk gibi yumuşak olan burçlar hangileri? İşte kalbinde kötülük olmayan burçlar…



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