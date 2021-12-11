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11 Ara 2021 - 12:58

Demet Özdemir’den Karın Kası Şov! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtladı! Minicik Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Yaktın Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den karın kası şov! Kadınlarda çıkması çok zor olan bir karın kasını formunu koruyarak ve spor yaparak çıkaran güzel oyuncu; incecik belini resmen gösterdi! Göğüs destekli minicik kıyafetiyle akılları başlardan alan Demet Özdemir, “Yaktın be Demet” yorumlarını arka arkaya aldı! Peki, Demet Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı?