Demet Özdemir’den Karın Kası Şov! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtladı! Minicik Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Yaktın Demet!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den karın kası şov! Kadınlarda çıkması çok zor olan bir karın kasını formunu koruyarak ve spor yaparak çıkaran güzel oyuncu; incecik belini resmen gösterdi! Göğüs destekli minicik kıyafetiyle akılları başlardan alan Demet Özdemir, “Yaktın be Demet” yorumlarını arka arkaya aldı! Peki, Demet Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı?
TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak dram dizisinde de çok rahat bir şekilde rol alacağını gösteren Demet Özdemir, oyunculuk yetenekleri göstermişti. Yeni projelerine yakın zamanda başlayacak olan başarılı oyuncu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımla ağızları açık bıraktı! İşte Demet Özdemir’den gelen ve çok konuşulan o poz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.