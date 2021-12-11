- 11 Ara 2021 - 13:05 G: 11 Ara 2021 - 13:15

En Cilveli Burç Hangisidir? İşte Hareketleriyle Baş Döndüren O Burç...

Karşı cinsi etki altına almanın en önemli yollarından biri olan cilve, bazen edalı bir bakış bazen de işveli bir gülüş ile kendisini gösteriyor. Kabul ediyoruz bazı insanlar bunlardan uzak dümdüz hoşlandığını söylemeyi tercih ediyor. Sizde cilveli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Karşı cinsi etki altına almanın en önemli yollarından biri olan cilve, bazen edalı bir bakış bazen de işveli bir gülüş ile kendisini gösteriyor. Kabul ediyoruz bazı insanlar bunlardan uzak dümdüz hoşlandığını söylemeyi tercih ediyor. Ancak, bu durum cilveli insanların var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Söz konusu cilvelilik olduğunda kişileri inanılmaz derecede etkileyen burçlar, bazı burcun insanlarının hareketleri ile adeta karşı cinsin başını döndürdüğünü gözler önüne seriyor! Peki, en cilveli burç hangisidir? İşte hareketleriyle baş döndüren o burç...


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11 Ara 2021 - 13:05 - Burç Haberleri

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