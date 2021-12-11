İnsana özgü özelliklerden biri olan merhamet ne yazık ki her insanda bulunmuyor. Kişilerin karakterlerini ve duygularını inanılmaz derecede etkileyen burçlar, bazı insanların acımasız ve zorba kişiler olduğunu yapılan çalışmalar ile çoktan kanıtlamış bulunuyor. Yüreklerinde en ufak bir duygu taşıyamayan o burcun insanları özellikle söz konusu düşmanları olduklarında aniden acımasız ve soğukkanlı insanlara dönüşüyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en gaddar burçlarını görenler, asla şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, en merhametsiz burç hangisidir? İşte acımasız zorba burç...



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