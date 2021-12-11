- 11 Ara 2021 - 13:28 G: 11 Ara 2021 - 13:32

Burnu Hep Havalarda Olan Burç Hangisidir? İşte Böbürlenen Ve Hep Havalanan O Burç...

Her insanın egosu ile yarışmak ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Özellikle burçlarının etkisi ile egolarını sürekli olarak besleyip bir canavar gibi büyüten o burcun insanları, burunları hep havada bir şekilde kendilerini mutlaka belli ediyor. Sizde burnu havalarda olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her insanın egosu ile yarışmak ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Özellikle burçlarının etkisi ile egolarını sürekli olarak besleyip bir canavar gibi büyüten o burcun insanları, burunları hep havada bir şekilde kendilerini mutlaka belli ediyor. Böbürlenmeden duramayan, yaşamlarını da iyi yönlerini de inanılmaz derecede abartmayı seven o burçları görenler ise isteseler de şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, burnu hep havalarda olan burç hangisidir? İşte böbürlenen ve hep havalanan o burç...


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11 Ara 2021 - 13:28 - Burç Haberleri

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