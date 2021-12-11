Masterchef Emre’den Şok Açıklama! Yarışmadan Bile İstemeye Çekilmişti, Aylar Sonra Perde Arkasını Araladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz aylarda bile isteye ayrılan Emre’den şok açıklama geldi! Aylar sonra perde arkasını aralayan başarılı şef adayı Emre Büber, Masterchef hakkında skandal sözlere yer verdi! Gündeme bomba gibi düşen Masterchef yarışmacısı Emre Büber, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan adını duyuran ve binlerce hayran kitlesine ulaşan Masterchef Emre Büber, yarışmadan bile isteye çekilmiş ve Somer Şef’ten tepki almıştı. Somer Şef, “Sen vazgeçtin Emre! Sen bu tabağı çıkaramayacak yarışmacı değilsin” yorumunda bulunmuştu. Masterchef sonrasında ilk kez açıklama yapan Masterchef Emre, dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.