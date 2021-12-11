Masterchef Emre’den Şok Açıklama! Yarışmadan Bile İstemeye Çekilmişti, Aylar Sonra Perde Arkasını Araladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan adını duyuran ve binlerce hayran kitlesine ulaşan Masterchef Emre Büber, yarışmadan bile isteye çekilmiş ve Somer Şef’ten tepki almıştı. Somer Şef, “Sen vazgeçtin Emre! Sen bu tabağı çıkaramayacak yarışmacı değilsin” yorumunda bulunmuştu. Masterchef sonrasında ilk kez açıklama yapan Masterchef Emre, dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?

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