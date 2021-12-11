Hangi Burç Eski Hamam Eski Tastır? İşte O Burç Ne Yaşarsa Yasasın Asla Değişmez...
Bazı burcun insanları ne yaşarsa yaşasın kendilerini asla değiştiremiyor. Bazen eskiye olan bağlılıkları bazen ise kendilerinin mükemmel insan oluşunu düşünmeleri nedeniyle asla değişmeyen o burcun insanları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bazı burcun insanları ne yaşarsa yaşasın kendilerini asla değiştiremiyor. Bazen eskiye olan bağlılıkları bazen ise kendilerinin mükemmel insan oluşunu düşünmeleri nedeniyle asla değişmeyen o burcun insanları, yaşamın onları değiştirmesine de izin vermiyor. Adeta eski hamam eski tas deyimindeki gibi her zaman ilk günkü tavrını korumayı başaran o burçları görenler ise, hayrete düşüyor! Peki, hangi burç eski hamam eski tastır? İşte ne yaşarsa yasasın asla değişmez olan o burç...
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11 Ara 2021 - 13:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.