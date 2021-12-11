Hangi Burç Ne Yapsa Eski Tas Eski Hamamdır? İşte O Burç Ne Yaşarsa Yasasın Asla Değişmez...

Bazı burcun insanları ne yaşarsa yaşasın kendilerini asla değiştiremiyor. Bazen eskiye olan bağlılıkları bazen ise kendilerinin mükemmel insan oluşunu düşünmeleri nedeniyle asla değişmeyen o burcun insanları, yaşamın onları değiştirmesine de izin vermiyor. Adeta eski hamam eski tas deyimindeki gibi her zaman ilk günkü tavrını korumayı başaran o burçları görenler ise, hayrete düşüyor! Peki, hangi burç eski hamam eski tastır? İşte ne yaşarsa yasasın asla değişmez olan o burç...



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