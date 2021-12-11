- 11 Ara 2021 - 14:04 G: 11 Ara 2021 - 14:07

Hangi Burç Sıkışınca İpe Un Serer? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç...

Çalışma disiplini herkes burcun insanında aynı ölçüde gelişmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede çalışkan ve azimli iken; bazı burcun insanları iş yapmamak için adeta bahane kovalıyor. Sizde sıkıştığında ipe un seren burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Çalışma disiplini herkes burcun insanında aynı ölçüde gelişmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede çalışkan ve azimli iken; bazı burcun insanları iş yapmamak için adeta bahane kovalıyor. Her fırsatta işi ekmek için fırsat kovalayan o burcun insanları, deyim yerindeyse sıkıştıkları an ipe un seriveriyor. Öte yandan o burçları görenler hayrete düşmekten kendisini alıkoyamıyor. Peki, hangi burç sıkışınca ipe un serer? İşte, işi yapmamak için hep bahaneler üreten o burç...


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11 Ara 2021 - 14:04 - Burç Haberleri

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Hangi Burç Sıkışınca İpe Un Serer? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç... mask
Hangi Burç Sıkışınca İpe Un Serer? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç...
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