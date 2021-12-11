Hangi Burç Sıkışınca İpe Un Serer? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç...
Çalışma disiplini herkes burcun insanında aynı ölçüde gelişmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede çalışkan ve azimli iken; bazı burcun insanları iş yapmamak için adeta bahane kovalıyor. Sizde sıkıştığında ipe un seren burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Çalışma disiplini herkes burcun insanında aynı ölçüde gelişmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede çalışkan ve azimli iken; bazı burcun insanları iş yapmamak için adeta bahane kovalıyor. Her fırsatta işi ekmek için fırsat kovalayan o burcun insanları, deyim yerindeyse sıkıştıkları an ipe un seriveriyor. Öte yandan o burçları görenler hayrete düşmekten kendisini alıkoyamıyor. Peki, hangi burç sıkışınca ipe un serer? İşte, işi yapmamak için hep bahaneler üreten o burç...
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11 Ara 2021 - 14:04 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.