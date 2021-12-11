- 11 Ara 2021 - 17:29

Masterchef Hasan’dan Skandal Aşk Pozu! İhanet ve Aldatma İddialarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü, Ortalık Karıştı! O Pozu…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şu sıralar ardı ardına patlayan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmüyor. İşte Masterchef Hasan ile ilgili son detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şu sıralar ardı ardına patlayan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi arasındaki sular ise, bir türlü durulmuyor. Öte yandan Hasan Biltekin’den gelen fotoğraf, sonunda gerçekte nelerin olduğunu gözler önüne seriyor! Peki MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin ile sevgilisi ayrıldı mı? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin ile sevgilisi barıştı mı? İşte, detaylar…


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11 Ara 2021 - 17:29 - Masterchef Türkiye 2021

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