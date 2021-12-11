Müge Anlı Nefesleri Kesti, Fizik Şov Yaptı! Mini Gömlek Elbisesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Ekranlarının güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu Müge Anlı, verdiği son poz ile akılları adeta baştan aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şimdiye kadar koruduğu ciddi imajını yerle bir eden Müge Anlı, bambaşka biri olarak seyircisinin karşısına çıktı. Öte yandan güzel sunucu Müge Anlı’nın o hallerini görenler, ünlü ismi adeta tanıyamadı! Peki, Müge Anlı ne paylaştı? Müge Anlı ne giydi? İşte, detaylar...



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