Müge Anlı Nefesleri Kesti, Fizik Şov Yaptı! Mini Gömlek Elbisesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Ekranlarının güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu Müge Anlı, verdiği son poz ile akılları adeta baştan aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şimdiye kadar koruduğu ciddi imajını yerle bir eden Müge Anlı bu sefer yürekli resmen hoplattı. İşte merak edilen son detaylar...
Ekranlarının güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu Müge Anlı, verdiği son poz ile akılları adeta baştan aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şimdiye kadar koruduğu ciddi imajını yerle bir eden Müge Anlı, bambaşka biri olarak seyircisinin karşısına çıktı. Öte yandan güzel sunucu Müge Anlı’nın o hallerini görenler, ünlü ismi adeta tanıyamadı! Peki, Müge Anlı ne paylaştı? Müge Anlı ne giydi? İşte, detaylar...
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 17:29 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.