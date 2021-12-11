ATV’den Kuruluş Osman Kararı! Seyirci Bayram Etti, Kurban Kesti! Sonunda Gerçekleşecek, Nefesler Kesilecek! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümü ile herkesi adeta şoke etti. Kayı Obası’nda yaşanan onca umutsuzluğa rağmen seyircisine müjdeli bir haber vermeyi ihmal etmeyen Kuruluş Osman dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümü ile herkesi adeta şoke etti. Kayı Obası’nda yaşanan onca umutsuzluğa rağmen seyircisine müjdeli bir haber vermeyi ihmal etmeyen Kuruluş Osman dizisi, ağızları adeta açık bıraktı. Öte yandan o müjdeyi duyan Kuruluş Osman dizisinin seyircisinin keyfi bir hayli yerine geldi! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
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11 Ara 2021 - 17:29 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.