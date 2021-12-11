ATV’den Kuruluş Osman Kararı! Seyirci Bayram Etti, Kurban Kesti! Sonunda Gerçekleşecek, Nefesler Kesilecek! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümü ile herkesi adeta şoke etti. Kayı Obası’nda yaşanan onca umutsuzluğa rağmen seyircisine müjdeli bir haber vermeyi ihmal etmeyen Kuruluş Osman dizisi, ağızları adeta açık bıraktı. Öte yandan o müjdeyi duyan Kuruluş Osman dizisinin seyircisinin keyfi bir hayli yerine geldi! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…



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