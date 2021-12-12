Kısmetse Olur Cansel Resmen Delirdi! Üstsüz Poz Paylaştı Herkesi Şoka Soktu... Eski Halinden Eser Kalmadı, Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yorumlar Gırla Geliyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur programında adını duyuran Cansel Çördük’ten üstsüz pozlar arka arkaya geldi. Yarışmada Eser West’le aşk yaşayan Cansel Çördük, eski halinden eser bırakmadı! Görenler tanıyamıyor, tekrar tekrar bakıyor! Öyle bir kıyafet giydi ki, yorumlar gırla gelmeye başladı!
Seda Akgül’ün sunumuyla gerçekleşen Kısmetse Olur programında; Semih Kurtulmuş, Eser West, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan gibi popüler isimlerin arasında yerini alan Cansel Çördük, yarışmanın en çok beğenilen isimlerinden birisiydi. Eser West’le uzun bir ilişki yaşayan Cansel Çördük, yarışmadan birinci olarak çıksa bile yarışma sonrasında ayrılma kararı almışlardı. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Cansel Çördük’ün son hali ise ağızları açık bıraktı. İşte Cansel Çördük’ün inanılmaz değişimi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.