Kısmetse Olur'un Cansel’inden Üstsüz Poz! Eski Halinden Eser Kalmadı, Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yorumlar Gırla Geliyor…

Seda Akgül’ün sunumuyla gerçekleşen Kısmetse Olur programında; Semih Kurtulmuş, Eser West, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan gibi popüler isimlerin arasında yerini alan Cansel Çördük, yarışmanın en çok beğenilen isimlerinden birisiydi. Eser West’le uzun bir ilişki yaşayan Cansel Çördük, yarışmadan birinci olarak çıksa bile yarışma sonrasında ayrılma kararı almışlardı. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Cansel Çördük’ün son hali ise ağızları açık bıraktı. İşte Cansel Çördük’ün inanılmaz değişimi…

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