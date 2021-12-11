Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Kavga, Gürültü, Kaos Haftasına Hazır Olun!

Her bölümünde farklı bir eğlencenin yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasını Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi birbirinden başarılı isimler yer almıştı. Demet Akalın ise “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez” açıklamasında bulunarak; programı bırakmıştı. Şimdi ise yeni sunucu gündeme bomba gibi düştü!

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